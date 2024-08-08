نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان المسرح المصري يبرز فن الأراجوزة والأجوز في ندوة مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خصص مهرجان المسرح المصري، برئاسة النجم محمد رياض، ندوة بعنوان "الأراجوزة والأجوز" ضمن ندوات المحور الفكري للمهرجان، شارك في الندوة المخرج ناصر عبدالتواب ولاعبات الأراجوز نورهان شريف، ولاء يسري، وجيهان محمد، وأدار الجلسة الكاتب والشاعر محمد عبدالحافظ ناصف.

دور الأراجوز في الثقافة المصرية

في بداية الندوة، رحب الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف بالحضور، موجهًا الشكر لإدارة المهرجان برئاسة الفنان محمد رياض والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، على تخصيص ندوة لفن الأراجوز.

أشار ناصف إلى أن هذا الفن كان يغزو شوارع مصر، إلا أنه كاد أن يندثر في عام 2018، لولا جهود مركز ثقافة الطفل الذي قام بتدريب عدد من اللاعبين عليه، مما ساعد في الحفاظ على هذا الفن المميز.

الأراجوز ومساهمات المرأة في الحفاظ عليه

أشاد ناصف بالمخرج ناصر عبدالتواب، الذي كان له دور كبير في تدريب مجموعة من لاعبي الأراجوز.

كما أكد أن المرأة لعبت دورًا هامًا في هذا الفن، مشيرًا إلى جيهان محمد كأحد أبرز لاعبات الأراجوز في مصر.

وذكر أيضًا جهودهم في تدريب اللاعبين في الأقاليم الثقافية واستعدادهم للدورة السادسة من مهرجان الأراجوز.

الطموحات المستقبلية للفن

أكد ناصف على أهمية الأراجوز كفن يعكس واقع المجتمع، ودعا إلى إقامة مدينة لفن الأراجوز على غرار ديزني في أمريكا لدعم هذا الفن الراقي. أشار أيضًا إلى التعديلات التي تمت على فن الأراجوز لتواكب التطور وتبذل العنف.

آراء لاعبات الأراجوز

أعربت جيهان محمد، لاعبة فن الأراجوز وموظفة بالمركز الثقافي للطفل، عن شكرها للكاتب محمد عبدالحافظ ناصف والمخرج ناصر عبدالتواب على إتاحة الفرصة لها في هذا الفن، أكدت ولاء يسري، لاعبة الأراجوز، أنها التحقت بمدرسة الأراجوز بفضل دعم المخرج ناصر عبدالتواب، وأشارت إلى وجود جيل جديد من السيدات في هذا الفن.

كما أعربت نورهان شريف، أصغر فتاة تدربت على الأراجوز، عن امتنانها لجدها المخرج ناصر عبدالتواب الذي ألهمها حب هذا الفن.