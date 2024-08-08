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أحمد جودة - القاهرة - شقيق شيرين عبد الوهاب: أقذر قصة حب عرفتها البشرية

لم تتوقف الفنانة شيرين عبد الوهاب عن إثارة الجدل منذ ارتباطها بالفنان حسام حبيب، حيث تحولت حياتهما الخاصة إلى مادة دسمة للإعلام والجمهور.

فمنذ بداية علاقتهما وحتى اليوم، لا يمر يوم دون أن نسمع عن خلاف جديد أو اتهام متبادل بين الطرفين، وكأن الساحة الفنية أصبحت ميدانًا لمعركة مستمرة بينهما.

تارة نرى شيرين تعبر عن حبها الكبير لحسام، وتارة أخرى تعلن انفصالهما، ليعودا بعد فترة قصيرة مجددًا إلى الأضواء في سهرة أو مناسبة ما، مما جعل حياتهما محط أنظار الجميع وأثارت الكثير من التساؤلات حول طبيعة علاقتهما.

شيرين تستغيث من طليقها حسام حبيب

بعد فترة من الهدوء التي عاشتها الفنانة شيرين عبد الوهاب عقب إلغاء آخر حفلاتها وانتهاء الأزمة مع حسام حبيب، والذي سبق وأن اعتدى عليها بالضرب وتنازلت هي عن المحضر المقدم ضده، تفاجأ الجميع مساء أمس الثلاثاء، 6 أغسطس، بتصريحات صحفية جديدة من شيرين تستغيث فيها من حسام حبيب وتطلب الحماية منه.

شيرين أوضحت أنه قام بسرقة سيارتها من نوع "رانج روفر"، بالإضافة إلى ساعتين من ماركة "رولكس" وخزينة تحتوي على أموال.

وعلى الرغم من أنها لم تسجل محضرًا رسميًا بالسرقة، إلا أنها ألقت باللوم على نفسها لإهمالها في الحفاظ على ممتلكاتها.

كما أن حسام حبيب طالبها بدفع مبلغ 200 ألف دولار مقابل إدارة أعمالها خلال السنوات الأخيرة، وهو ما وافقت عليه شيرين، وقامت بتحويل المبلغ، رغم أنه لم يقم بإدارة أعمالها بالشكل الكافي.

وصرحت قائلة: "كل ما كان يقوم به هو مساعدتي في الصعود على خشبة المسرح."

حاولت شيرين إنهاء هذا الأمر الذي تسبب لها في أزمة نفسية عميقة، ودفعها لإلغاء حفلاتها وأنشطتها وابتعادها عن الناس مفضلة العزلة.

وقد تنازلت عن قضيتها ضد حسام حبيب وحولت له المبلغ، لكنه لم يتوقف عن تهديدها.

شقيق شيرين عبد الوهاب: أقذر قصة حب عرفتها البشرية

شقيق شيرين عبد الوهاب: أقذر قصة حب عرفتها البشرية

ولم ينته الأمر عند تصريحات شيرين ورد حسام، بل تدخل شقيقها الذي عبر عن إستيائه من أزمات شقيقته المتتالية، ورد بصوت الجمهور ونسي أن تعليقاته هذه على شقيقته فقال: "يا شيخة والله ربنا يأخدنا بقى عشان نرتاح من القرف ده، كفاية بقى أقسم بالله قرفنا، والناس قرفت وأشمأزت منكم، أنتوا أقذر قصة عرفتها البشرية والله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم أنتوا الاثنين".

ولم يكتف شقيق شيرين بالرد على تصريحات الفنانة، بل رد على تصريحات حسام حبيب الذي سخر فيها من أصل شيرين، وسأله من أين تأتي هذه العائلة بمصاريفها.