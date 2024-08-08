القاهرة - محمد ابراهيم - بعد فترة من الهدوء النسبي، عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب لتثير الجدل مجددًا بتصريحات صادمة كشفت فيها عن استمرار تهديدات زوجها السابق حسام حبيب، ما دفعها لطلب المساعدة العلنية وتوضيح تفاصيل الخلافات التي لم تُحل بعد.

تقدم لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية كافة التفاصيل حول آخر تطورات العلاقة بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.

شيرين عبد الوهاب تطلب المساعدة

بعد أن شهدت الفنانة شيرين عبد الوهاب فترة من الاستقرار بعد إلغاء حفلاتها الأخيرة وتسوية الخلاف مع زوجها السابق حسام حبيب، الذي اعتدى عليها جسديًا وتنازلت عن الشكوى التي قدمتها ضده، فوجئ جمهورها يوم الثلاثاء 6 أغسطس بتصريحات جديدة أدلت بها لوسائل الإعلام.

في هذه التصريحات، عبرت شيرين عن خوفها المتزايد من حسام حبيب وطلبت المساعدة، مؤكدة أنه لا يزال يمثل تهديدًا لها.

وأوضحت شيرين أن حسام حبيب قام بالاستيلاء على ممتلكات ثمينة تعود لها، من بينها سيارة "رانج روفر" وساعتان من ماركة "رولكس"، بالإضافة إلى خزينة تحتوي على مبالغ مالية كبيرة.

حسام حبيب يرد علي تصريحات شيرين عبدالوهاب

ورغم أنها لم تقدم بلاغًا رسميًا بشأن السرقة، لكنها أعربت عن ندمها لعدم اتخاذ الاحتياطات الكافية لحماية ممتلكاتها.

كما ذكرت شيرين أن حسام طالبها بدفع 200 ألف دولار مقابل إدارته لأعمالها خلال السنوات الماضية، وهو ما قامت به رغم قناعتها بأنه لم يقدم خدمة تستحق هذا المبلغ.

ووصفت دوره بأنه كان محدودًا ولا يتعدى مساعدتها في الصعود على المسرح.

شيرين تتنازل عن الإجراءات القانونية

في محاولة منها لإنهاء هذه المعاناة النفسية التي أثرت على حياتها المهنية والشخصية، قامت شيرين بدفع المبلغ والتنازل عن أي إجراءات قانونية، إلا أن حسام استمر في تهديدها، مما زاد من معاناتها النفسية ودفعها للابتعاد عن الأضواء وإلغاء أنشطتها الفنية.

حسام حبيب يرد علي تصريحات شيرين عبدالوهاب

حسام حبيب رد على تصريحات شيرين عبد الوهاب نافيًا صحتها، مؤكدًا أنه هذه المرة لن يسكت وسيلجأ إلى القانون لحبسها.

وأضاف أن شيرين حاولت التواصل معه مؤخرًا لإصلاح الأمور والعودة إلى بعضهما، لكنه رفض ذلك الأمر.