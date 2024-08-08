نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. سيمون تستعيد ذكرياتها مع الراحل أبو بكر عزت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة سيمون على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل أبو بكر عزت، من خلال مشاركتها بصور لها معه، من كواليس مسلسل حلم الجنوبي، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" في ذكرى ميلاد المبدع أبو بكر عزت مع الدكتور لاشين عالم الآثار أبويا الرائع أبو بكر عزت".

تعليقات الجمهور على منشور سيمون

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، اللهم اجعله من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



أبطال حلم الجنوبي



شارك في بطولة حلم الجنوبي مجموعة متكاملة من النجوم، على رأسهم الفنان صلاح السعدني الذي لعب دور نصر وهدان القط، مدرس التاريخ الذي اكتشف مكان مقبرة الإسكندر الأكبر ويواجه مافيا تجار الآثار لحماية التراث والتاريخ.

قدم صلاح السعدني أو نصر وهدان القط مثالًا قويا للمعلم المثقف المثابر الذي لا تخونه ظروفه المادية أو تتأثر أخلاقياته بإغراءات المال وتهديدات أصحاب النفوذ، وكان يعلم تلاميذه قيمة الآثار المصرية والتاريخ العريق.



وقفت سيمون في مسلسل "حلم الجنوبي" أمام صلاح السعدني لأول مرة بعدما حققت نجاحا كبيرا في السينما، خاصة في فيلم "آيس كريم في جليم"، ومنحها هذا العمل فرصة للتعاون مع نجوم كبار أمثال معالي زايد وأبو بكر عزت.

أيضًا لا ننسى عائلة عمران الجارحي أو الفنان حسن حسني، تاجر الآثار الذي وقف بالمرصاد أمام حب حياة نصر وهدان القط، وهي زينب التي لعبت دورها الوجه الجديد آنذاك جيهان فاضل، ومعاونه الذي كان يكن كل الضغينة لمعلم التاريخ ضاحي النمر الذي لعب دوره الراحل محمود الجندي.

من العلامات المميزة أيضًا في مسلسل حلم الجنوبي، كانت أغنية التتر التي كتب أشعارها سيد حجاب، ولحنها الراحل عمار الشريعي، وقدمها محمد الحلو بصوته القوي.



أحداث مسلسل حلم الجنوبي



غامر نصر وهدان القط بحب حياته من أجل الحفاظ على التراث، بعدما عرض عليه عمران الجارحي بردية كان ينوي بيعها للأجانب، لكنه تمكن من قراءة لغتها الهيروغليفية، وعرف أنها خريطة لمقبرة الإسكندر الأكبر.

ترك مدرس التاريخ منزله وحياته، واتجه إلى الإسكندرية ولجأ إلى الدكتور لاشين وابنته رقية لمعرفة كيفية التصرف في هذا الموقف، وحاولا مساعدته بدورهما للحصول على تراخيص للحفر والكشف الأثر التاريخي، على مدار 25 حلقة.