نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "بنات ألفة" للنجمة هند صبري لأول مرة الليلة على ART في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض قناة أفلام١ ART الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً حصريًا ولأول مرة الفيلم التونسي "بنات ألفة" بطولة النجمة هند صبري، تأليف وإخراج كوثر بن هنية.

أحداث الفيلم

الفيلم روائي وثائقي عن قصة حقيقية ويسلط الضوء على الفترة من عام ٢٠١٠ وحتى ٢٠٢٠ حيث يدق ناقوس الخطر لتنبيه الآباء حول الأخطار التي تهدد أبناءهم وكيف ينقذونهم من خطر الجماعات المتطرفة، وذلك من خلال قصة السيدة "ألفة الحمراوي" وهي أم ل ٤ بنات، انضمت ابنتاها المراهقتان إلى تنظيم داعش في ليبيا.



أبطال الفيلم

الفيلم يشارك في بطولته إلى جانب هند صبري، كل من نور القروي، إشراق مطر، بالإضافة إلى أبطال القصة الحقيقية ألفة الحمراوي وابنتيها آية وتيسير الشيخاوي.

جدير بالذكر أن الفيلم تشارك قنوات ART في إنتاجه وترشح لجائزة الأوسكار ال ٩٦، وبدء مسيرته في المهرجانات السينمائية العالمية من خلال عرضه في المسابقة الرسمية لمهرجان كان حيث حصد ٣ جوائز، كما حاز على الكثير من الجوائز الأخرى خلال مشاركته في العديد من المهرجانات منها بروكسيل ودينفر وميونخ والبحر الأحمر بجدة وأسوان لأفلام المرأة.

الفيلم يعاد عرضه غدًا الجمعة الساعة ٢:٣٠ ظهرا، ويعاد السبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.