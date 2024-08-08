"اللعبة" على مسرح السامر.. تجربة فريدة من فرقة قومية سوهاج

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في التاسعة مساء اليوم الخميس، العرض المسرحي "اللعبة"، وهو العرض الرابع الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السابعة عشرة، "دورة سميحة أيوب"، التي تستمر حتى 17 أغسطس الحالي، يُعرض "اللعبة" مجانًا للجمهور على مدار ليلتين.

قصة العرض وإبداع فرقة قومية سوهاج

"اللعبة" من تقديم فرقة قومية سوهاج، وهو مستوحى من نص الكاتب السويسري فريدريش دورينمات، دراماتورج وإخراج مصطفى إبراهيم.

تدور أحداث العرض حول مسافر تتعطل سيارته في قرية غريبة، حيث يستضيفه أهلها ويقنعونه بالمشاركة في لعبة غريبة. يواجه المسافر محاكمة غير تقليدية تتعلق بأخطاء قد لا يعاقب عليها القانون، لكنها تعاقب عليها الإنسانية.

الإنتاج والجوائز

تم إنتاج "اللعبة" بواسطة الإدارة العامة للمسرح، برئاسة سمر الوزير، تحت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

تم ترشيح العرض للمهرجان بعد حصوله على المركز الرابع في المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، كما حصل على المركز الثالث في مجالي الديكور والموسيقى (مناصفة).

مشاركة واسعة في المهرجان القومي للمسرح

يشارك في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الحالية 36 عرضًا مسرحيًا، منها 6 عروض مقدمة من هيئة قصور الثقافة تعرض على مسرحي السامر والغد بالعجوزة، وهي: "طقوس الإشارات والتحولات" لفرقة السلام المسرحية، "السد" لفرقة قومية البحيرة، "كاسبر" تجربة نوعية لفرقة الأنفوشي، "اللعبة" لقومية سوهاج، "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة، و"الحضيض" لفرقة قصر الأنفوشي.

فعاليات المهرجان وبرامجه المتنوعة

يتميز المهرجان القومي للمسرح بباقة متنوعة من البرامج والفعاليات والندوات والورش، ويتنافس خلاله 33 عرضًا من الجهات والهيئات المختلفة على جوائز المهرجان، بالإضافة إلى ثلاثة عروض تُعرض شرفيًا دون المشاركة في مسابقاته.