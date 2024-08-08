القاهرة - محمد ابراهيم - "أنتم عبء عظيم علينا".. رسالة سماح أنور للأشخاص العصبيين

حرصت الفنانة سماح أنور على توجيه رسالة للأشخاص العصبيين وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي العالمي "فيسبوك"، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز تفاصيل محتوى رسالة الفنانة سماح أنور.

الفنانة سماح أنور



نص رسالة سماح أنور

وتضمن محتوى الفيديو الذي نشرته الفنانة سماح أنور ما يلي:

"الناس العصبية اللي بتزعق طول الوقت، أنتم عبء عظيم على كل الناس اللى حواليكم، سواء شريك حياة أو أولاد، أو قرايب".

وتابعت:

"لو إنت عصبي وبتقول إنت كده، وتزعق 24 ساعة دون توقف، العصبية بتكون على المواقف بس بشكل مستمر، العصبي إحنا بنستحمله، لكن بنتمنى الوقت اللي بنقضيه معاه نخلص منه، بنتعصب عشان الدنيا، اللي برة ماشية عكس رغبتنا ودي طبيعة الدنيا، فلو مصر إن الدنيا تمشي زي مانا عايز لإما هنكد عليكم يبقى أروح في أوضة، مبطنة وأعيش مع نفسي، مبقاش مطلوق على الناس بعصبيتي لأن هذا إسلوب جنونى لا يصلح للحياة".



آخر أعمال الفنانة سماح أنور

من ناحية أخرى كانت آخر الأعمال التي شاركت في بطولتها الفنانة سماح أنور هو مسلسل بعنوان "الصندوق" والذي تم عرضه في أبريل للعام الماضي 2023، وهو مسلسل إجتماعي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، وتم طرحه على إحدى المنصات الإلكترونية وحقق العمل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات كبيرة أثناء عرضه في العام الماضي.



طاقم عمل مسلسل الصندوق

ومن الجدير بالذكر أن مسلسل الصندوق من بطولة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المتميزين على رأسهم الفنانة سماح أنور، هدى المفتي، أحمد داش، ريهام عبد الغفور، كريم سرور، علي قاسم، وآخرين من النجوم، والمسلسل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ مروان عبد المنعم.