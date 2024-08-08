القاهرة - محمد ابراهيم - شيرين وروتانا.. أزمة على صفيح ساخن وياسر قنطوش يفجر مفاجآت بالمستندات (صور)

تشهد الساحة الفنية جدلا واسعا حول مستقبل العلاقة بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فبعد سلسلة من التصريحات المتبادلة والإتهامات المتبادلة، لا يزال الغموض يغلف مصير هذا التعاقد، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية الآتية أبرز التفاصيل.

فسخ العقد وسداد المستحقات

أكد ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، أن العقد الذي يربط موكلته بشركة روتانا قد تم فسخه بالفعل، وذلك بعد سدادها مبلغ 8 ملايين جنيه مصري.

وأوضح قنطوش أن هذا المبلغ يتضمن 3 ملايين جنيه إضافية عن الشرط الجزائي المتفق عليه، وذلك بسبب تسريب أحد المنتجين لأغنية من أغاني شيرين.

شركة روتانا تصر على وجود التزامات

على الجانب الآخر، تصر شركة روتانا على أن العقد لا يزال ساريا، وأن شيرين ملزمة بتنفيذ بنوده، وتطالب الشركة الفنانة بسداد الشرط الجزائي كاملا، على الرغم من المبلغ الذي تم سداده بالفعل.

تضارب في التصريحات

يتسبب هذا التضارب في التصريحات بين الطرفين في إرباك الرأي العام، وعدم وضوح الصورة حول حقيقة الوضع، في حين يؤكد محامي شيرين فسخ العقد، تصر روتانا على إستمراره، ويستمر الجدل.

آخر الحفلات الغنائية للفنانة شيرين عبد الوهاب

ومن ناحية أخرى قامت الفنانة شيرين عبد الوهاب بتقديم حفلًا غنائيًا كبيرًا في شهر فبراير الماضي لهذا العام الحالي 2024، وأقيم ذلك الحفل في بيروت ليكون واحد من أكبر وأهم حفلات الفنانة شيرين، حيث شهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي الفنانة شيرين عبد الوهاب من كافة الوطن العربي وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال فعاليات الحفل باقة مميزة من ألمع أغانيها التي تنوعت ما بين القديم والحديث وتفاعل معها الجمهور.

1000300902

1000300903

1000300904

1000300905

1000300906

1000300907

1000300908

1000300909

1000300910

1000300911