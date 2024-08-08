بعد سميرة سعيد.. محمد حماقي يتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر في "تخسرني"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان محمد حماقي أغنية "تخسرني" من ألبوم "هو الأساس"، بالتعاون مع الشاعر مصطفى ناصر لأول مرة، وذلك منذ قليل عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى في الوطن العربي.

تصريحات مصطفى ناصر

وقال مصطفى في بيان صحفي: تعاوني مع حماقي إضافة سعيد بها؛ لأن التعاون معه كان أحد أهدافي منذ بداياتي في صناعة الأغاني، مما أن اختياراته في الصناع تكون دائمًا مميزة، وذلك الأمر يُسعدني للغاية.

وتعد أغنية "تخسرني" من كلمات مصطفى ناصر، ألحان تيام علي، وتوزيع وديجيتال ماستر توما، جيتا ومصطفى نصر.

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أغاني مصطفى ناصر

الجدير بالذكر أن مصطفى ناصر تعاون خلال الأيام الماضية مع الفنانة سميرة سعيد في أغنية “زن” من ألحان عمر مصطفى، ومع الفنان أحمد كامل في أغنية "شكلي هعيش"، ألحان خالد عصام، توزيع إسلام الأزرق، بالإضافة إلى أغنية "يوم ما تفارق" مع الفنان هيثم شاكر وهي من ألحان غريب، توزيع إلهامي دهيمة.

كما حقق ناصر نجاحًا كبيرًا خلال العام الماضي من خلال تعاونه مع الفنان أحمد فريد في أغنية "بأمارة مين" الشهيرة بـ "لو جاي في رجوع"، والفنان عمرو مصطفى في أغنية "سيبوه" و"سلام" و"رقصة" و"مين هيجاريه" و"غيرك مين" و"مالوش زي" و"هحكيلك قدام"، وديو "مارجعليش" للفنان فريد ومسلم، وأغنية "روقاني" للفنانة كارمن سليمان، وأغنية "أوقات" للفنان رامي جمال.