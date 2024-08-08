إستعدادَا لحفل غدََا.. نفاذ تذاكر حفل عمرو دياب بالعلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - نفدت تذاكر حفل الهضبة عمرو دياب ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، بعد أن قررت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، طرح تذاكر المرحلة الثالثة والمقرر لها غدًا الجمعة 9 أغسطس، حيث نفد كامل فئات تذاكر الحفل التي تتراوح بين المليون جنيه للكابينة و600 جنيه للفئة العادية، مرورا بالتنوع في الفئات السعرية.

وكانت قد قامت شركة تذكرتي بطرح تذاكر المرحلة الثالثة لحفل عمرو دياب، والمقرر إقامته يوم 9 أغسطس المقبل 2024، ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين الدولي.



نبذة عن مهرجان العلمين



يأتي مهرجان العلمين الجديدة، في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق مبادرات وطنية، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وتتضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حفلات لكثير من نجوم الوطن العربي، منهم: تامر حسني، محمد منير، عمرو دياب، محمد فؤاد، كاظم الساهر، عشام عباس، ماجدة الرومي، وغيرهم، فضلا عن عروض مسرحية مميزة، من بينها مسرحية السندباد لـ كريم عبد العزيز، وغيرها، بجانب فعاليات ترفيهيه ورياضية.