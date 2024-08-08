آيتن عامر تطرح أحدث أعمالها الغنائية "إفراج"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة آيتن عامر منذ قليل أحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل إسم "إفراج"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والمنصات الموسيقية المختلفة.

تفاصيل أغنية "إفراج"

وأغنية "إفراج" هي ثاني أغنيات أيتن عامر في موسم الصيف الحالي، وهى من كلمات احمد علاء الدين، الحان نورهان البغدادى، توزيع وميكس وماستر ماجد الصواف والكليب من إخراج محمد حسن أوكا.

آخر أعمال آيتن عامر في الغناء

وكان آخر أعمال الفنانة آيتن عامر، هي أغنية «مثيرة للجدل»، التي طرحتها خلال الأيام الماضية، عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان نورهان البغدادي، وميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا.

آخر أعمال آيتن عامر في الدراما

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة آيتن عامر الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024

أبطال وصناع مسلسل "جودر"



وشارك فى بطولة مسلسل "جودر" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.