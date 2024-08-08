نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الأغنية.. رامي صبري يتصدر تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت أغنية "كداب" للفنان رامي صبري قوائم تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أيام قليلة من طرحها.

ونشر رامي أغنية "كداب" ،عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، منذ ثلاثة أيام، وتخطت الأغنية حاجز ال 250 ألف مشاهدة، لذلك أحتلت المركز السادس في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا على يوتيوب.

وجاءت كلمات أغنية "كداب" على النحو الآتي:



كداب يروح ملوش رجوع

يعيش ويغرق في الدموع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

ميستاهلش زعلي يوم

خد وقت أكتر من اللزوم

هنساه كإنه شيء مجاش

و كإنه زرع متسقاش

كإنه مات.. كإنه مات

وخد معاه الذكريات.. كإنه مات

ميدواش هيعيش حياته

يفتكرني مهما عاش.. بعته ببلاش

كداب يروح ملوش رجوع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

كان للقساوة مادة خام

ومكانش بيجمل كلام

عملت عشانه زمان كتير

ولا شوفت منه دقيقة خير

ياخسارة اللي ضاع عليه

لو ببلاش مش هشتريه

والله راحة النفوس

متتقلش بالفلوس

كداب يروح ملوش رجوع

يعيش ويغرق في الدموع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد



آخر أعمال رامي صبري

ويذكر أن آخر أغاني الفنان رامي صبري من ألبوم "أنا جامد كده كده" كانت أغنية "مابتحصلش كتير"، وهي من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.



وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالي: "أنا جامد كده كده" و"ما بتحصليش كتير" و"كداب" و"كنا معدين" و"على بالي" و"فيها إيه"، ومن المقرر أن يطلق رامي باقي أغاني الألبوم خلال الفترة القريبة القادمة بالتوزاي