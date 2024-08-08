فن ومشاهير

محمد رياض: اختيار أسامة عباس من المكرمين كان مظاهرة حب من المسرحيين

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القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل فعاليات ندوة تكريم الفنان القدير أسامة عباس والذي اعتذر عن الحضور لظروف صحية وحضر نجله محمد أسامة  عباس بالنيابة عنه.

محمد رياض 

و حرص الفنان القدير محمد رياض رئيس المهرجان على الحضور  والذي كشف كواليس اختيار النجم  أسامة  عباس  من ضمن المكرمين للدورة  ١٧ من مهرجان المسرح المصري دورة سيدة المسرح العربى قائلًا “ لما اقترح الفنان أسامة  عباس كان فيه مظاهرة حب من المسرحيين  و ترحيب بشكل غير طبيعي على تكريمه في الدورة دي مش كان اختيار اللجنة العليا وكانوا فرحانين بقامة كبيرة فنيًا ومسرحيًا ودة اللي كنت حريص أنه يصل للفنان أسامة  عباس ” 

و أردف حديثه “ المهرجان شُرف باختيار تكريم أسامة  عباس، وأنا سعيد على مستوي الشخصى بهذا التكريم وخاصةً إن جمعني بأسامة عباس أعمال ومواقف كثيرة لاتنسي فهو شخصية فريدة على المستوى الفني و الإنساني كنت أحب اتكلم واسمع تجاربه شخصية عظيمة ومُلهمة تستحق التكريم والدراسة ربنا يديله الصحة والعافية وطول العمر ” 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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