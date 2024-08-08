مي سليم تروج لأحدث أغانيها عبر إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم - مي سليم تروج لأحدث أغانيها

تعيش الفنانة المتألقة مي سليم في هذه الآونة حالة من النشاط الغنائي، حيث أنها تستعد لطرح واحدة من أحدث أغانيها المميزة، والتي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، وقد حرصت الفنانة مي سليم على الترويج لأحدث أغانيها وهى أغنية بعنوان "أخينا" وذلك قبل أن يتم طرحها على المنصات الغنائية.

الفنانة مي سليم



منشور الفنانة مي سليم عبر حسابها الرسمي على إنستجرام



وفي ضوء ذلك قامت الفنانة مي سليم بنشر مقطع من أغنية أخينا، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام وعلقت على الڤيديو من خلال خاصية الكابشن وكتبت:

"قريبا أغنية أخينا على جميع المنصات الموسيقية".

البوستر الرسمي لأغنية أخينا



آخر أعمال الفنانة مي سليم الدرامية

ومن ناحية أخرى شاركت الفنانة مي سليم في بطولة مسلسل "سر إلهي" من بطولة الفنانة روجينا وآخرين من النجوم، وهو المسلسل الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الاجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار غامض من الإثارة والتشويق.

طاقم عمل مسلسل سر إلهي

شارك في بطوله مسلسل سر الهي كوكبه كبيره من نجوم ونجمات الفن على راسهم الفنانه روجينا مراد مكرم نهى عابدين رانا رئيس أحمد مجدي محمود حجازي محمد ثروت دنيا سامي

رشا مهدي، محسن منصور، محمود الحديني، أحمد سلامة وآخرين من النجوم المميزين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز.

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