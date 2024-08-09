نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الصاوي يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن دوره في مسلسل زمالك بولاق.. خاص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفنان خالد الصاوي في الوقت الحالي، تصوير أحدث أعماله الدرامية الذي يحمل اسم زمالك بولاق، والذي من المقرر عرضه قريبًا.

وكشف الفنان خالد الصاوي في تصريح خاص لموقع دوت الخليج الفني، عن تفاصيل دوره في المسلسل وعن أحداث العمل.

دور خالد الصاوي في مسلسل زمالك بولاق

وكشف خالد الصاوي عن طبيعة علاقته بالفنان باسم سمرة والفنان عبير صبري، وقال: "بدأنا تصوير في مسلسل زمالك بولاق، وأطرف حاجة في زمالك بولاق أن وباسم سمرة عاملين إتنين أخوات واحد من الزمالك والتاني من بولاق وهما أخوات غير أشقاء".

وأضاف: "أنا متجوز عبير صبري وهو متجوز انتصار وعندنا ولاد لذاذ جدًا من الشباب الجديد وبتحصل أحداث بتخلي اللي ساكن في الزمالك ده عايز يروح للي ساكن في بولاق".

أحداث مسلسل زمالك بولاق

تدور أحداث مسلسل زمالك بولاق، في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق، حول شقيقين وهما خالد الصاوي وباسم سمرة اللذان يتقابلان بعد مرور 20 عامًا على فراقهما، حيث يعيش خالد الصاوي في الزمالك بينهما يعيش باسم سمرة في بولاق والصدفة تجمعهما معًا بعد 20 عامًا بعد أن كل منهما عاش ظروف ومواف بمفرده بعيدًا عن شقيقه.

أبطال مسلسل زمالك بولاق

مسلسل زمالك بولاق، يشارك في بطولته محموعة من الفنانين، منهم: خالد الصاوي، باسم سمرة، عبير صبري، انتصار، نيرة عارف، نسرين أمين، يوسف عمر، شاهيستا، جوار، ومن تأليف إسلام شتا وأحمد رجب، وإخراج أسامة عمر.

آخر أعمال خالد الصاوي الدرامية

يذكر أن آخر أعمال خالد الصاوي الدرامية هو مسلسل صدفة الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.