نيرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالتها الأنيقة على إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم -

نشرت الفنانة نيرمين الفقي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام وهي ترتدي فستانًا أصفر جذابًا، أبرز ملامح جمالها الطبيعي.

وظهرت نيرمين بتسريحة شعر بسيطة وماكياج ناعم، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الأناقة والأنوثة.

تعليقات الجمهور على منشور نيرمين الفقي

حظيت الصورة بإعجاب واسع من جانب متابعي نيرمين الفقي على إنستجرام، الذين أشادوا بأناقتها وجمالها الطبيعي. وأبدى العديد منهم تعليقات إعجابهم بالفستان الأصفر الذي أبرز ملامح جسدها الرشيق.

يُذكر أن نيرمين الفقي من النجمات اللواتي يتميزن بأناقتهن وذوقهن الرفيع في اختيار ملابسهن، سواء على السجادة الحمراء أو في ظهوراتهن اليومية.



آخر أعمال نرمين الفقي

والجدير بالذكر آخر أعمال نرمين الفقي مشاركتها في مسلسل محارب الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، بجانب مجموعة من النجوم أبرزهم: حسن الرداد، ماجد المصري، كريم عفيفي، تامر عبد المنعم، نرمين الفقي، وعددًا آخر من الفنانين، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.