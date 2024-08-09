بهذه الكلمات... روجينا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها



القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الفنانة روجينا على معايدة ابنتها بمناسبة عيد ميلادها، حيث شاركت فيديو تجمع ذكرياتها منذ الصغر حتى الكبر من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيها:" تعيشي وتعيش ضحكتك تسعد قلبي يا احلى ما في الدنيا يا بنت عمري، دايما مكانك جوه قلوبنا أنا وبابا ومريم دايما فخورة بيكي كل سنة وأنا بحبك يا عمررري".



تعليقات الجمهور على منشور روجينا

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات كل عام وانتي بخير وصحه وسلامه يارب العالمين، ربنا يكرمك ويسعدك يارب العالمين، ربنا يباركلك فيها يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال روجينا

يشار إلى أن آخر أعمال روجينا مسلسل سر إلهي الذي عرض ضمن أعمال موسم رمضان 2024.

وشهدت أحداث مسلسل «سر إلهي» من بطولة روجينا حالة من الإثارة والتشويق معا، خاصة بعدما تحاول الحصول على حقوقها كاملة في ميراث والدتها، الأمر الذي يقابل بعد بالرفض، لتتصاعد الأحداث التي تجمعها بالنجم أحمد بدير، والفنانة مي سليم، بالإضافة إلى، ارتفع مستوى الأوضاع سوء بتورطها في جريمة قتل.

فريق عمل مسلسل سر إلهي

ويتعاون بجانب روجينا في بطولة مسلسل سر إلهي باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم، محمد ثروت، ورشا المهدي، ومي سليم، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.