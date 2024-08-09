نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كداب" لـ رامي صبري تحتل التريند السادس عبر "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان رامي صبري أحدث أغنيات ألبومه الجديد "أنا جامد كدة كدة" الذي تحمل اسم "كداب" وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا واشادات واسعة من الجمهور وقد تصدر التريند فور طرحها، حيث أنها تميل إلى النوع الدرامي الذي يحبه ويفضله الجمهور دومًا.

وتحتل أغنية "كداب" الآن التريند السادس عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 313 ألف مشاهدة، وأغنية "كداب" هي من كلمات الشاعر عمرو المصري وألحان وتوزيع عمرو الخضري.

كلمات أغنية "كداب" لـ رامي صبري

كداب يروح ملوش رجوع

يعيش ويغرق في الدموع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

ميستاهلش زعلي يوم

خد وقت أكتر من اللزوم

هنساه كإنه شيء مجاش

و كإنه زرع متسقاش

كإنه مات.. كإنه مات

وخد معاه الذكريات.. كإنه مات

ميدواش هيعيش حياته

يفتكرني مهما عاش.. بعته ببلاش

كداب يروح ملوش رجوع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

كان للقساوة مادة خام

ومكانش بيجمل كلام

عملت عشانه زمان كتير

ولا شوفت منه دقيقة خير

ياخسارة اللي ضاع عليه

لو ببلاش مش هشتريه

والله راحة النفوس

متتقلش بالفلوس

كداب يروح ملوش رجوع

يعيش ويغرق في الدموع

يستاهل إنه يعيش وحيد

ده قلبه معمول من حديد

آخر أعمال رامي صبري

ويذكر أن آخر أغاني الفنان رامي صبري من ألبوم "أنا جامد كده كده" كانت أغنية "مابتحصلش كتير"، وهي من كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع أسامة الهندي.

وجاءت أسماء أغنيات الألبوم كالتالي: "أنا جامد كده كده" و"ما بتحصليش كتير" و"كداب" و"كنا معدين" و"على بالي" و"فيها إيه"، ومن المقرر أن يطلق رامي باقي أغاني الألبوم خلال الفترة القريبة القادمة بالتوزاي