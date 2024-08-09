بحضور أشرف ذكي وأحمد سلامة وأيمن عزب... هكذا احتفل عزوز عادل بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم -





احتفل الفنان عزوز عادل بعيد ميلاده وسط حضور عدد كبير من أعضاء نقابة المهن التمثيلية أبرزهم الدكتور أشرف زكي والفنان أحمد سلامة وأيمن عزب، حيث حرص "عزوز" على مشاركة جمهوره بصورة له برفقة زملائه في مقر نقابة المهن التمثيلية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" ثالث عيد ميلاد شكرا للأخ الكبير والاب والصديق الدكتور أشرف زكي وزملائي اللي في المجلس اللي بتشرف أتي وسطهم في بيتي نقابة المهن التمثيلية".

تعليقات الجمهور على منشور عزوز عادل

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات متجمعين دايما على خير، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب العالمين، كل عام وانت بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال عزوز عادل



والجدير بالذكر آخر أعمال عزوز عادل مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.

قصة مسلسل صيد العقارب

تدور الأحداث حول (عايدة)، التي لا تعيش حياة هنيئة، فبعد مقتل أخيها، تتحول حياتها إلى جحيم، وصراعات مستمرة بين عائلتها وعائلة (الغول)، وتتوالى الأحداث.