نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راغب علامة يغازل زوجته أمام الجمهور في آخر حفلاته (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان راغب علامة متابعيه، عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو له من آخر حفلاته الغنائية، وهو يغني لزوجته أغنية "شو عامل فيا".

وأرفق "علامة" تعليقًا بالفيديو، قائلا:" قرب خليني أضمك، وأتركني دوب بعيونك الحلوين.. أم خالد ولؤي".

آخر أعمال راغب علامة

ويذكر أن آخر أعمال الفنان راغب علامة، هي أغنية "التقيل تقيل" التي طرحها مؤخرا، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة.

وتأتي كلمات الأغنية كالتالي:

التقيل تقيل والقمر معدي

والموضوع جميل وأنا قد التحدي

قلبي لك قتيل هدي اللعب هدي

ده أنت عايز ألف درس ومش هتبقى قدي

خبرة في الغرام سيب قلبك معايا

هتلاقي اهتمام والدلع حكاية

مهما أقول كلام عنك مش كفاية

ده أنت يضربوا 100 سلام لما تكون معدي

يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا

يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا