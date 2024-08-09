سلوي محمد علي: 'الفن مش رسالة وأنا مش قدوة'

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت منذ قليل فعاليات ندوة تكريم الفنانة القديرة سلوي محمد علي من ضمن فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري للدورة ال ١٧ برئاسة الفنان القدير محمد رياض دورة سيدة المسرح العربى سميحة أيوب.

واعتراضت الفنانة القديرة سلوي محمد علي، خلال الندوة عن أنها مثال للقدوة ورفضت جملة أن الفن رسالة.

سلوي محمد علي

سلوي محمد علي

أبرز المكرمين

مهرجان المسرح المصري يكرم في حفل افتتاحه 10 قامات مسرحية متعددة التخصصات هم: الفنان أحمد بدير، الفنان أسامة عباس، الفنان أحمد آدم، الفنان حسن العدل، الفنان عزت زين، الفنانة سلوي محمد علي، المنتج أحمد الأبياري، المخرج الدكتور عبد الله سعد، مصمم الاستعراضات الدكتور عاطف عوض، أستاذة المسرح الدكتورة نجوي عانوس.

مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

