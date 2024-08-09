نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استبدال بيومي فؤاد بـ سامي مغاورى في مسرحية السندباد في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد أمس مسرح يو في مدينة العلمين أول ليلة عرض لمسرحية السندباد للنجم كريم عبدالعزيز بعد نجاحها في موسم الرياض، وشهد العرض إقبال جماهيري كبير وإشادات إيجابية للعرض الذي تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وملحوظ.

أكثر ما لفت نظر الجمهور هو أن ظهر الفنان سامي مغاورى بديلًا عن الفنان بيومي فؤاد خلال عرض المسرحية، وفتح باب التساؤل عن هذا الاستبدال وما الغرض منه.

مسرحية السندباد

تفاصيل مسرحية السندباد:

وتدور أحداث مسرحية السندباد عن شخصية عمر أبو الهول التي يقدمها كريم عبد العزيز، وخلال هروبه من المعلم سنوسي يختبيء في مقبرة قديمة ويجد فيها سلسلة ترجع لزمن السندباد وينتحل شخصية السندباد وكأنه عاد من رحلته الأخيرة التي اختفى فيها منذ سنوات طويلة لكي يعيش حياة السندباد ومغامراته، والمسرحية

بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، شيماء صيف.

ومسرحية «السندباد» من بطولة كل من كريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، ويزو، بيومي فؤاد، ومصطفى خاطر، وإنتاج آلاء الغزالي،وإخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال سامي مغاورى:

ويذكر أن آخر أعمال سامي مغاورى هو مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، وتدور أحداثه حول "نعمة سعيد أبو علب" التي تعمل محامية وتتخذ من قهوة بلدي مقرا لها، متزوجة من "صلاح" يعمل في محل بيع منبهات ويحلم بكسب قضية وقف تجعله يرث ملايين الجنيهات، وتترافع "نعمة" في قضية كبرى وتحصل للمتهم على البراءة وتأخذ أتعابها 10 ملايين جنيه، فتقرر أن تعطيها لزوجها وتخبره أنه كسب القضية التي انتظرها طوال حياته، لتتغير حياة زوجها وتفاجأ "نعمة" بتصرفاته، يشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب.