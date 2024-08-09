نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم شاكر: اقتربت من إنهاء ألبومي الجديد وهناك دويتو مفاجأة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي للنجم المصري هيثم شاكر، وذلك قبل حفله مساء اليوم بمهرجان صيف بنغازي، وهو الحفل العائلي المقام بمنتجع النخلة الذهبية، وأدار المؤتمر رامي المنصوري.

تحدث هيثم شاكر في بداية المؤتمر عن سعادته بالتواجد في بنغازي لأول مره، مؤكدا أنه لم يلتقي الجمهور الليبي في ليبيا من قبل، ولكنه يعرف جيدا أنه جمهور يتذوق الفن، وفور مطالبته بالتواجد في مهرجان صيف بنغازي وافق على الفور ليكون على تواصل مباشر مع الجمهور الليبي.

هيثم شاكر: تعاونت مع نجوم ليبيين منهم حميد الشاعري وتميم

أضاف هيثم شاكر، أنه منذ وصوله إلى بنغازي يلمس مدى حب الجمهور الليبي له ولأعماله، مشيدا بالترحيب الكبير به منذ وصوله، وأكد أنه مطلع على الثقافة الليبية جيدا، وذلك بحكم تعاونه مع فنانين كبار ليبيين وعلى رأسهم الكابو حميد الشاعري، والموزع الموسيقي تميم.

وعن موسيقى الراب وكون أغلب حفلات المهرجان لنجوم راب، أكد هيثم أنه لا يمكن أن يقيم غيره، وأشار أنه لا يمانع من مشاركة أحد نجوم الراب في أغنية، ولكن بشرط أن تكون مختلفة وتضيف له ويكون لكل منهم لونه الخاص.

وعن ألبومه الجديد كشف هيثم شاكر أنه أتهى من 80% من أغنياته، كاشفا أن الألبوم سيكون جاهز قريبا، وأوضح أنه لا يحب التواجد من أجل التواجد فقط، ولكنه يميل للتواجد بعمل جيد يحمل قيمة ويضيف له، ولذلك يعمل على ألبوماته لمدة طويلة، كما كشف تقديمه دويتو مع فنانة رفض الإفصاح عن اسمها.

وعن تجربة التمثيل ونجاحه فيها، قال إن العمل الدرامي الذي قدمه "حب عمري" نجح لعدة أسباب منها اكتمال كافة عناصر العمل من السيناريو والحوار إلى الإخراج والتصوير واختيار الممثلين، كما أن حدوتة المسلسل كانت جديدة ومختلفة.

الجدير بالذكر إن مهرجان صيف بنغازي يقام برعاية مؤسسة أجيالنا في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، ويقام على هامشه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية.