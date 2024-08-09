نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المونتير عمرو عاكف يكشف لأول مرة عن خدع فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المونتير عمرو عاكف العديد من المفاجآت عن جرافيك فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

عمرو عاكف يكشف الخدع البصرية لـ فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

ونشر عاكف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يكشف فيه جميع الخدع البصرية التي تمت على فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وعلق عاكف على الفيديو: " سر الكون الموازي ! الخدع البصرية الخاصة لفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد، للمخرج: أحمد الجندي، انتاج: احمد السبكي".

إشادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وفور نشر الفيديو انهالت العديد من التعليقات التي تشيد بالجرافيك والخدع البصرية بالفيلم ومدى حرفيتها، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وكان من أبرز التعليقات على الفيديو: "برافو عليكو يا شباب، تسلم ايديكم، شغل عالمي، شغل جامد، عمرو عاكف من الناس المحترفة، فعلا عمرو عاكف من الناس المميزة جدا في الجرافيك"، وغيرها العديد من التعليقات الاخرى التي تشيد بالجرافيك بالفيلم.



صناع فيلم " فاصل من اللحظات اللذيذة"



يذكر أن فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

قصة الفيلم



الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.