خناقة بين أحمد السبكي وداليا المتبولي والسبب ياسمين صبري

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الإعلامية داليا المتبولي، على ادعاءات المنتج أحمد السبكي بأنها قامت بفبركة تصريحاته عن الفنانة ياسمين صبري خلال الفترة الماضية والتي قال خلالها "متقدرش تشيل نص فيلم".



داليا المتبولي تتحدث عن تصريحات أحمد السبكي

وأوضحت داليا المتبولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" المذاع عبر شاشة "صدى البلد 2"، أن تصريحات السبكي عنها قد تضر سمعتها الإعلامية، قائلة: الحقيقة أني استأت جدًا بعد تصريحات أحمد السبكي واتهامه ليا أني فبركت الكلام اللي قاله على الفنانة الجميلة ياسمين صبري، لأن أنا لا فبركت ولا أي كلمة قالها ليا دخل فيها.

وتابعت: كل كلمة قالها طالعة من لسانه وكان مُصر عليه، ولما اتكلم عني وقال الست المذيعة استاءت كمان من الكلمة أنا أستاذ إعلام وبدرس لطلابي إزاي الإعلام يكون صادق، ده يسيء ليا أنا بشكل كبير.

وواصلت: الحكاية إني بعمل بودكاست وبجيب فيه النجوم في مجالهم وأنا أكن كل الاحترام للمنتج أحمد السبكي وشايفة أنه راجل مؤثر في مجاله وقررت أعمل معاه البودكاست، وسألته سؤال مباشر إيه رأيك في النجمة ياسمين صبري؟، هو كان مُصر إنها متشيلش نص فيلم، وأنا حاولت إني أرفع عنه الحرج وأغير في كلامه علشان ميندمش عليه بعد كده ولكنه كان مُصرا.

واختتمت داليا المتبولي حديثها قائلة: "قولتله ليه بتقول عليها متشيلش نص فيلم؟ قالي متنفعش، قولتله طيب مين اللي يشيل، قالي أسماء 3 نجوم وأن هما دول اللي بيعرفوا يمثلوا، وبعد كده الحاج أحمد بعتلي أشيل الفيديوهات لأن تصريح ياسمين صبري هيزعلها منه، وأنا بالفعل شيلت الفيديوهات من عندي وحاولت أفتح القناة بتاعتي وقولت بلاش مشاكل ويمكن هو ندم على تصريحاته، وأنا اتضريت جدا من الموضوع ده".