نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيثم شاكر يشعل مهرجان صيف بنغازي بحفل عائلي كامل العدد (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقيم الجمعة الحفل العائلي الثاني بمهرجان صيف بنغازي، والذي أحياه نخبة من النجوم أبرزهم السوبر ستار هيثم شاكر، والليبي كامي كازي والفنان الفلسطيني الأردني بيج سام، وذلك بمنتجع النخلة الذهبية وبحضور كامل العدد.

تفاصيل الحفل

بدأ الحفل كامي كازي وقدم مجموعة من أجمل أغانيه، وسط تفاعل كبير من الجمهور العائلي، ثم بدأ الفنان بيج سام الفقرة الثانية بأغاني رومانسية وعاطفية، كما توجه برسالة للشعب الفلسطيني، معلنا دعمه لهم في مواجهة بطش الكيان الصهيوني، وسط تصفيق كبير من الجمهور الحضور.

ختام الحفل

واختتم الحفل السوبر ستار هيثم شاكر وسط تفاعل كبير من الجمهور، والذي ظهر حافظا لكافة أغانيه، وهتفوا باسمه وطالبوه بغناء مجموعة من أغانيه الشهيرة، بعدما توجه لهم بالشكر، وأكد أنه لو عرف بحب الجمهور الليبي له بهذا القدر، كان زار ليبيا وبنغازي منذ زمن.

واستمر هيثم طوال الحفلة يسأل الجمهور عن الأغاني التي يرغبون في سماعها، وبدأ هيثم بأغنية "خليك جنبي"، طالبه الجمهور بغناء أغنية "أهون عليك" التي لاقت نجاح كبير وتفاعل من جمهور العائلات الحضور وتصفيق حاد وهتافات للمطالبة باستمرار الحفل الذي استمر لمدة أطول من موعده المقرر له، وانتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم، ثم فاجأ هيثم الجمهور بمقطع غنائي أعده خصيصا لبنغازي، كما غنى "أحلف بالله"، وختم بأغنية "خليك جنبي".

تفاصيل مهرجان صيف بني غازي

الجدير بالذكر إن فعاليات مهرجان صيف بنغازي مستمرة حتى يوم 15 أغسطس، وتقام على هامش المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية.