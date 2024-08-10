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بعد ساعات من طرحها.."يا نهار أبيض" لـ تامر حسني تدخل قائمة تريند "يوتيوب"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ساعات من طرحها.."يا نهار أبيض" لـ تامر حسني تدخل قائمة تريند "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح نجم الجيل تامر حسني أغنية "يا نهار أبيض" التي كانت ينتظرها الجمهور ويتشوق لها لكي يسمعها كاملة فقد طرحها على هيئة فيديو من حفل "مهرجان العالم علمين" وسرعان ما دخلت الأغنية تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث أنها الآن تحتل التريند التاسع والعشرون بعدد مشاهدات نحو 68 ألف مشاهدة.

وأغنية "يا نهار ابيض" من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين جمال، ماستر علي فتح الله.

الجمهور يطالب تامر حسني بتعديل نسخة ينهار أبيض

 

والجدير بالذكر أنه بعد طرح تامر حسني أغنية "يا نهار أبيض" من حفل العلمين إلا أن الجمهور قد طالب تامر حسني بتعديل نسخة الأغنية وطرح الأغنية الماستر وليس الأغنية من الحفل لأنهم يسمعون صوت الجمهور والفاير وركس، وسرعان ما استجاب تامر حسني لطلب جمهوره.

 وقد نشر نجم الجيل تامر حسني عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له معلقًا: "مساء الفل عالكل إستجابة لطلبكم.. بخصوص أغنية يانهار أبيض  هتنزل نسخة تانية غير نسخة الحفلة نسخة من غير صوت الجمهور  على جميع المنصات باستثناء كليب الحفلة،، أنت تؤمر يا جمهور يا عسل ".

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كلمات أغنية يانهار أبيض لـ تامر حسني 

 

عليك حلاوه ملغبطاني

وكل ثانيه تحلو تاني

حبيبي جنبي شكرًا يا دنيا

يا راضيه عني ومظبطاني

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

جمالك والله عاملي قلق

مخلي الكل مركز فيك

وأنا اللي بموت من الغيره عليك

كفايه حلاوه وعالهادي

يا إما هجيلك وأخبيك

ده سحرك غير الكل فرق

كفايه يا ناس بطلوا تقليد

ده سابق أوي عنكوا وبعيد

ما كفايه حلاوه وعالهادي

دي نار الناس عماله تزيد

يا نهار أبيض عالتوليفه

ضحكتك عالقلب خفيفه

إنت ماشي ازاي كده عادي

ده الأصول تمشي بتشريفه 2x

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أعمال تامر حسني القادمة

 

يواصل الفنان تامر حسني تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "ريستارت" وهو من بطولة تامر حسني وهنا الزاهد بعد النجاح الذي حققاه معا من خلال فيلم "بحبك" ومن المقرر طرح فيلم ريستارت في السينمات خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب هنا الزاهد وتامر حسني وهم: باسم سمرة، محمد ثروت، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق

    

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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