نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو والصور.. نوال عبد الشافي تطلق أولى أغنياتها الرومانسية "انت لأ" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت المطربة نوال عبد الشافي أجدد أعمالها الغنائية "انت لأ"، بشكل فيديو كليب على مختلف المنصات الموسيقية.

تفاصيل أغنية انت لأ

وتفاجئ نوال جمهورها بتقديمه وصلة رومانسية غير معتادة في أغانيها، تغازل فيها الرجال وتظهر الجانب العاطفي منها لأول مرة، عبر كلمات الأغنية التي تجسد "الحب غير المشروط "من فتاة لحبيبها لا تقوى على حزنه وتظهر اهتمامها الكبير به وبوجوده في حياتها.

وتبدأ نوال بهذه الأغنية انطلاقة غنائية جديدة ومختلفة في مشوارها الموسيقي بعد تصدرها تريندات السوشيال ميديا بأغنيتها الشهيرة "مخصماك"، التي كسرت خلالها حاجز ربع مليار مشاهدة على يوتيوب وتيك توك، في ظاهرة استثنائية.

وأغنية "انت لأ" من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة وألحان وليد العطار وتوزيع كولبيكس، وتمهد خلالها لمشروع عدة أنيات منفردة تطلقها خلال العام الجاري، كما أرفقت الفيديو كليب الجديد بجلسة تصوير جديدة تظهر فيها ب "ستايل" مثير وغير معتاد عليها.

كلمات أغنية انت لأ

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

أسيب أي حاجة في أي حتة إلا أنت في عينيا

وأسيب أي حد في أي وقت إلا أنت في ايديا

أسيب دول لدول ودول لدول وأخليك أنت ليا

أنا أبيع الكون والكون يهون وأنت ماتهون عليا

الكل يزعل وأنت لاء لاء لا لا لا

الكل يبعد وأنت لاء لاء لا لا لا

أنا أقول لكله لاء لاء لا لا لا

وعمرى ما أقولك أنت لاء لاء لا لا لا

أشيل ما المحبة أنا حبة حبة وأديك كل حُبي

أشيل ده في حتة ودي في حتة وأخليك أنت جنبي

أنا أشيل من دول ودول ودول وأنت أشيلك في قلبي

ده أنا أزعل ده ودي ودول ولا تزعل يوم بسببي

الكل يزعل وأنت لاء لاء لا لا لا

الكل يبعد وأنت لاء لاء لا لا لا

أنا أقول لكله لاء لاء لا لا لا

وعمرى ما أقولك أنت لاء لاء لا لا لا