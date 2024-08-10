سر تصدر أسماء جلال للتريند..تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة أسماء جلال، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها مع الفنان الشاب أحمد بحر، الشهير بـ "كزبرة" في مقطع فيديو طريف، بعدما شاركا معًا في حملة دعائية لإحدى شركات الاتصالات.

تفاصيل فيديو كزبرة وأسماء جلال

وقام "كزبرة" بنشر مقطع الفيديو عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وجاء في الفيديو:" أنا بنصح كل شاب يشتغل ويجتهد ويتعب لحد ما يصحي يلاقي نفسه مراته أسماء جلال، المعجزات بتحصل، هندغدغ الدنيا أنا وأسماء"، وعلق عليه مازحًا "أنا اتجوزت أسماء جلال مفيش مبروك".

آخر أعمال أسماء جلال

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال الفنية، هو مشاركتها في فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد إمام، والذي تم عرضه مؤخؤا في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام صيف 2024.

أبطال وصناع فيلم "اللعب مع العيال"

يشارك في بطولة فيلم "اللعب مع العيال" بجانب الفنان محمد إمام عدد كبير من الفنانين أبرزهم:أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبدالعظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

أحداث فيلم "اللعب مع العيال"

تدور أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في إطار كوميدي حول شاب يتعرض لعدة أزمات ومواقف صعبة تقلب حياته رأسًا على عقب.