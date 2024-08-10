فتحي عبدالوهاب ينعي وفاة والد أحمد صلاح حسني

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان فتحي عبدالوهاب، وفاة والد الفنان أحمد صلاح حسني، الكابتن صلاح حسني نجم الفريق ومدير الكرة السابق والمدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث نشر فتحي صورة لـ أحمد صلاح حسني وأمير كرارة، وعلق قائلا:" خالص التعازي لوفاة والد الفنان أحمد صلاح حسني وحما الفنان أمير كرارة".

تفاصيل وفاة والد أحمد صلاح حسني

والجدير بالذكر أنه قد أعلن أحد أصدقاء الفنان أحمد صلاح حسني عن وفاة والده من خلال حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب: "خالص العزاء لأسرة الكرة المصرية والنادي الأهلي في رحيل الكابتن صلاح حسني نجم الفريق ومدير الكرة السابق والمدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة والد الفنان ولاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق أحمد صلاح حسني.. الدوام لله".



آخر أعمال أحمد صلاح حسني

ويذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد صلاح حسني الفنية، هو مشاركته في مسلسل "رحيل" بطولة الفنانة ياسمين صبري، الذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "رحيل"

وشارك في بطولة مسلسل "رحيل" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني وأحمد بدير وأحمد صيام والعديد من النجوم، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وباسم حسين وإخراج محمد عبدالسلام.

أحداث مسلسل "رحيل"

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والدراما حول "رحيل" التي انقلبت حياتها رأسًا على عقب وتخرج من السجن موصومة بجريمة القتل، لتواجه غضب الانتقام وشبح الموت علي يد أبناء القتيل، وماذا سوف تختار: العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل.