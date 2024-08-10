نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا سماحة: «عاملة عبيطة» جعلتني مختلفة.. والجيل الحالي مظلوم.. فيديو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت المطربة رنا سماحة عن أولى أغنيات ألبومها الجديد بعنوان «عاملة عبيطة» على طريقة الفيديو كليب، من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع خليل وشندي.

وأضافت رنا سماحة خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلة: «كواليس التحضير والتنفيذ لم تستغرق وقتًا طويلًا، فقد كانت الأغنية جاهزة لدى الشاعر والملحن، ووافقت عليها عقب الاستماع إليها لعدة عوامل، كونها مختلفة من حيث الموضوع الذي لمسني بشكل كبير».

وتابعت: «الملحن سامر أبو طالب وافق على الفور على رغبتي في الأغنية وشجعني على ذلك»، موضحة أن الألبوم يتكون من 4 أغنيات، أولها "عاملة عبيطة"، والثانية "طظ في اللي فات"، والثالثة "زينة".

وأوضحت رنا سماحة أنها كتبت كلمات أغنية «طظ في اللي فات»، وكذلك هي من قامت بتلحينها، مشيرة إلى أنه سيتم طرح باقي أغنيات «الميني ألبوم» الذي يحمل عنوان «الجاحدة» تباعًا خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشارت رنا سماحة إلى أن الأجيال السابقة من المطربين كانوا أكثر حظًا من الجيل الحالي، موضحة أن البعض يرى أن الجيل الحالي لديه ميزة في قدرة الوصول إلى الجمهور بفضل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي.

أكملت: «السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، كل يوم يظهر لنا أحدهم يغني قد يكون لا يعرف كيف يغني، وأيضًا لكي تصل للجمهور، يجب أن تقوم بحملة مدفوعة وقد يكون الأمر غير مربح ولا يغطي تكاليف الإنتاج».

ونوهت رنا سماحة إلى أن حفلات «اللايف» لا تنتشر في الوقت الحالي كما في السابق، وهي حاليا قاصرة على عدد معين من الفنانين، مؤكدة أن هناك ظلمًا للمطربين الشباب وأن هناك فجوة بين الجيل السابق مثل «تامر حسني - محمد حماقي - شيرين»، والجيل الحالي الذي ما زال لم يأخذ فرصته بعد.