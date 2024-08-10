بعد تصدرها للتريند.. كل ما تريد معرفته عن أسماء جلال

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر إسم الفنانة أسماء جلال، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهورها مع الفنان الشاب أحمد بحر، الشهير بـ "كزبرة" في مقطع فيديو طريف، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلالزالسظور التالية كل ماتريد معرفته عن أسماء جلال.



معلومات عن أسماء جلال

ولدت اسماء جلال في 22 مايو عام 1995، وحصلت على درجة البكالوريوس في الإعلام، ودخلت مجال التمثيل وبدأت حياتها في عالم الفن بناء على ترشيح من المخرج بيتر ميمي، للمشاركة في بطولة مسلسل الأب الروحي،الذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا.

مشوار أسماء جلال الفني

وشاركت أسماء في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة في السينما والدراما، وكان من أبرز أعمالها في السينما:فيلم الصندوق الأسود، 122، عروستي، الحارث، وش في وش، ولاد رزق 3.

ومن أبرز أعمالها في الدراما: مسلسل هربانة منها، كلبش، الأب الروحي 1 و2، ظل الرئيس، نسر الصعيد، أبو العروسة، الوصية، سوتس بالعربي، لعبة النسيان، الغرفة 207، أشغال شقة، الهرشة السابعة، وغيرهم من الأعمال.