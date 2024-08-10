نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد ممدوح: فيلم ولاد رزق هو تريند الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان محمد ممدوح، كواليس فيلم إكس مراتي، معلقا: بحاول أفصل الشخصية عن كل فيلم، وشخصية البلطجي جديدة عليا، مع هشام ماجد.

وتابع محمد ممدوح خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد: بحكم على العمل من خلال الورق والإنتاج والمخرج، ولازم نكون واثقين في فريق العمل علشان الفيلم أو المسلسل يطلع زي ما بنخطط له.

وعلق قائلا: فيلم ولاد رزق هو تريند الموسم، بإنتاج ضخم وأدوات على أعلى مستوى.

ابطال فيلم ولاد رزق

فيلم ولاد رزق بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد ممدوح، أسماء جلا، منى ممدوح، وغيرهم من الفنانين من إخراج طارق العريان.