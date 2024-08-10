الأعلى للثقافة يحتفل بتكريم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة ٢٠٢٤.. الاثنين

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية حرم فخامة الرئيس السيدة انتصار عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصرية، يقام حفل تكريم وتوزيع الجوائز على أطفال مصر المبدعين والفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير (في دورتها الرابعة ٢٠٢٤).

والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، وذلك في تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الاثنين الموافق ١٢ أغسطس الحالي بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

عدد الفائزين بالجائزة

وقد بلغ عدد الأطفال الفائزين بالجائزة في دورتها الرابعة لهذا العام (٣٤) طفل من كافة المحافظات المصرية.