نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موفدة «إكسترا نيوز»: عمرو دياب يوجه الشكر لـ«المتحدة» على تنظيم الحفل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت ميرفت المليجي، موفدة قناة «إكسترا نيوز» من مدينة العلمين الجديدة، إن الفنان عمرو دياب قام بإحياء حفلة كبير أمس، كان الحفل على مستوى عالي من التنظيم، لافتة إلى أن الشباب في سن الـ15 كانوا حريصين على الحضور في مجموعات لحضور الحفل، وهناك اطمئنان من الأهالي على حضور الأبناء دون وجودهم في الحفل نتيجة للتنظيم الجيد للحفل.

تفاصيل حفل عمرو دياب في العلمين

وأضافت المليجي، خلال مراسلتها للقناة، أن أجواء الحفل كانت رائعة وجمهور الفنان عمرو دياب من مختلف الفئات والأعمار قام بحضور الحفل، ووجه الفنان الشكر للشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية على تنظيمها المنسق للحفل، لافتة إلى أن مساحة الـ«U Arena» كبيرة وكانت هناك إمكانية لاستيعاب عدد كبير من الجمهور.

وواصلت: «القائمين على تنظيم مهرجان العلمين يضعون في الحسبان ضخامة الجمهور، فأعداد الجمهور كانت كبيرة وسياراتهم ولكن تمكنت شرطة المدينة من تنظيم المرور وكذلك إدارة المهرجان من تنظيم الجمهور».

تفاصيل مهرجان العالم علمين

تبدأ الدورة الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة.

آخر أعمال عمرو دياب



والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو دياب أغنية الطعامة، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /روحي ليك إنت طايرة بترفرف نفسي تعرف الغلاوة ديامانا حياتي لاقيتها بتصفصف علي حبيبي وروحي وعينياأموت أموت أنا في الطعامه ديافي حاجه بينا حلوة بتريح.

في المقابلة باينة اهي علياعايز افسر تاني وأوضح ده انت عامل حالة مزاجيةأموت أموت أنا في الطعامه دياعلى شفايفك سيل عسل نقطلون عيونك جه وقضى.

علياماهو طبيعي لو الشجر سَقطع الخد تفاح دي جاذبيةأموت أموت أنا في الطعامه ديا