وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وفد مهرجان أسوان لأفلام المرأة

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أحمد جودة - القاهرة - أستقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الذي ضم السفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، والسيناريست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفى حسن أبوالعلا مدير المهرجان، والدكتورة عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان.

وزيرة التضامن الاجتماعي

وقدم وفد المهرجان التهنئة لوزيرة التضامن الاجتماعي على توليها مسؤولية الوزارة، كما تم استعراض استعدادات المهرجان لعقد دورته التاسعة العام المقبل.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، خلال اللقاء على استمرار التعاون بين الوزارة والمهرجان، خاصة أنه يحمل رسالة مهمة تتمثل في دعم المرأة المصرية والمواهب الشابة في أقصى جنوب مصر.

كما قدم وفد المهرجان الشكر لوزارة التضامن على جهودها في دعم مسابقة أفلام ذات أثر التي تتسابق خلالها الأفلام التي تنتجها الكيانات العاملة في المجتمع المدني، بحثا عن تنمية هذه الأعمال التي تمثل تطوير للأدوات المستخدمة في تحقيق التوثيق والترويج لقضايا المجتمع المدني من خلال المواد الفيلمية.

الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

الجدير بالذكر أن الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تحمل اسم سيدة الغناء العربي أم كلثوم احتفاء بذكراها الخمسين، ويعقد المهرجان برعاية وزارات الثقافة والسياحة والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، ونقابة السينمائيين.