نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمو بيكا يوجه رسالة لـ عصام صاصا بعد القبض عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مؤدي المهرجانات حمو بيكا رسالة دعم، لمطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد القبض عليه في المطار أثناء عودته من خارج البلاد، على خلفية قضية دهسه شخصًا، مما أدى إلى وفاته، وذلك من خلال تعليقا له على مقطع الفيديو الذي نشره صاصا، أمس، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "بيكا" في تعليقه: "ربنا معاك يا صاحبي ويفك كربك، أنت من أجدع الشخصيات اللي عرفتها، وحد جدع وابن بلد ومبتأذيش حد، فأكيد ربنا مبيعملش حاجة وحشة، وربنا هيقف جنبك، وكلنا في ظهرك وجنبك يا حبيبي ومتقلقش ربنا كبير".



آخر أعمال عصام صاصا الغنائية

ويذكر أن آخر أعمال عصام صاصا الغنائية، هي "كوكبنا باظ"، التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنيك من كلمات أحمد حمتو، وتوزيع كيمو الديب.



وكان من آخر أعمال "صاصا الغنائية" أيضا، هي أغنية " صيع منحرفين" عبر موقع اليوتيوب الشهير، إلى جانب مطرب المهرجانات أمين خطاب.

وجاءت كلمات الأغنية كـالأتي:

احنا صيع منحرفين،

احنا بنعامل مسجاين،

طول ما صاصا يابا معا امين،

يبقى كده الدنيا هتخرب،

مطروش وحقي انا مسبهوش،

عمري ما اطلع انا بخربوش،

ايوا بجرح اي وشوش،

مش بمليس لا ده انا بضرب،

هلو، ليكو حق تعالو خدوه،

تحت بيوتكو انا واقف اهوه،

وهطلعكم ع الفوريو