نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة..ديانا حداد في ضيافة شريف مدكور بمهرجان العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الفنانة ديانا حداد، اليوم السبت الموافق 10 أغسطس، ضيفة في برنامج "شارع شريف"، مع الإعلامي شريف مدكور،بالمسرح الروماني في المدينة التراثية،وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية.

وروج "مدكور" للحلقة، من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث شارك البوستر الرسمي للحلقة.

تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة

وفي سياق متصل إنطلقت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية





وقد أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.