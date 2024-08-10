"عامل قلق" يضيء مسرح محمد عبدالوهاب في الإسكندرية.. كوميديا اجتماعية واستعراضية تجذب الجماهير

القاهرة - محمد ابراهيم - تحت رعاية الفنان القدير أحمد الشافعي، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، يواصل العرض المسرحي الغنائي "عامل قلق" تقديم عروضه المبهرة على مسرح محمد عبدالوهاب في الإسكندرية. بقيادة النجم سامح حسين، يقدم العرض تجربة مسرحية تجمع بين الكوميديا والاجتماعية والاستعراضات الفنية التي تضيء عروس البحر الأبيض المتوسط.

كوميديا اجتماعية بطابع استعراضي

تدور أحداث "عامل قلق" في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يجمع العرض بين الفكاهة والمواقف الإنسانية التي تناقش قضايا معاصرة. يشارك في العرض نخبة من نجوم المسرح مثل سمر علام، لبنى الشيخ، ومحمد مبروك يوركا، الذين يضيفون بموهبتهم لمسة فنية متميزة تعزز من جاذبية العمل.

فريق عمل مبدع وراء الكواليس

يقف وراء هذا العمل الرائع فريق عمل مبدع، حيث تمت كتابة القصة والأشعار بواسطة محمد زناتي، بمشاركة أحمد الملواني في التأليف. يقدم حازم شبل تصميمات الديكور المبتكرة التي تعكس أجواء العرض، بينما تأتي الألحان بتوقيع يحيى نديم لتضيف نغمًا خاصًا للمسرحية.

إضاءة واستعراضات تضيف بُعدًا جديدًا

تحت إشراف عز حلمي، تلعب الإضاءة دورًا حيويًا في إضفاء الأجواء المناسبة لكل مشهد، بينما يقدم هاني حسن استعراضات تبهر الجمهور بتنوعها وحيويتها. أميرة صابر، مصممة الأزياء، تضفي بلمساتها الفنية رونقًا خاصًا على الشخصيات.

توجيه وإخراج متقن

يأتي العرض بإخراج إسلام إمام، الذي قدم فكرة مبتكرة تجسد روح العرض وتوجهاته. يدير العرض بشكل يومي على مسرح محمد عبدالوهاب تحت قيادة د. كريم راشد، مما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأداء الفني والاحترافية.

إنتاج متميز يعكس الإبداع الفني

العرض من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنانة لبنى الشيخ، ويشرف على النواحي المالية والإدارية أحمد كامل، مما يضمن تقديم عمل فني متكامل يجمع بين الاحترافية والإبداع.

"عامل قلق" ليس مجرد عرض مسرحي، بل هو تجربة فنية متكاملة تستحق المشاهدة، حيث يجمع بين الترفيه والفن الراقي الذي يجذب الجماهير من كل مكان للاستمتاع بعروضه المبهجة.