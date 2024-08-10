نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت صالح يعلن عن ألبومه الجديد "بالمختصر المفيد" ويكشف تفاصيل طرحه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان مدحت صالح عن إصدار ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "بالمختصر المفيد"، والذي سيتم إطلاقه يوم الثلاثاء 13 أغسطس عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

يأتي هذا الإعلان كجزء من سلسلة إعلانات وتشويق للألبوم المرتقب.

الإعلان عن الألبوم عبر إنستجرام

قام مدحت صالح بمشاركة بوستر الألبوم عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، حيث كتب معلقًا: "إسمعوا ألبوم 'بالمختصر المفيد' يوم الثلاثاء 13 أغسطس الساعة ٦ على يوتيوب وكل منصات الموسيقى."

يعكس هذا الإعلان حماس الفنان ومدى اهتمامه بجمهوره ومتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.

مشاركة رمضانية في "إمبراطورية ميم"

شارك مدحت صالح في موسم رمضان لهذا العام من خلال أداء تتر مسلسل "إمبراطورية ميم"، الذي قام ببطولته الفنان خالد النبوي.

و المسلسل، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني، يدور في إطار دراما اجتماعية تحكي قصة أب يرعى أبنائه الستة بعد وفاة زوجته. مع تطور الأحداث، يتمرد الأبناء على والدهم ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار قائد للأسرة، ليكتشف الأب في النهاية أن اختياره يقع عليه مجددًا.

المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد سلامة، وشارك في بطولته خالد النبوي وحلا شيحة.

أعمال سابقة: "حمايا العزيز"

قبل عام، أصدر مدحت صالح أغنية بعنوان "حمايا العزيز" عبر قناته على يوتيوب.

الأغنية كانت من كلمات وألحان محمد الحلفاوي، وتوزيع أحمد عبد الواحد، بينما قام أسامة كمال بعمل المكساج والماستر، تعكس الأغنية عمق التعاون الفني الذي يجمع صالح مع عدد من المبدعين في مجال الموسيقى.

بهذا الإعلان، يواصل مدحت صالح تعزيز مكانته كأحد أهم الأصوات في الساحة الموسيقية العربية، حيث يعد جمهوره بتقديم محتوى موسيقي غني ومتنوع.