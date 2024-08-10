نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد زواجها.. بشرى بإطلالة كاجوال من أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة بشرى علي مشاركة جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

بشرى بإطلالة كاجوال من أحدث ظهور لها

وظهرت بشري في الصورة وهي مرتديه قبعة وفستان ومرديه ذات اللوان صيفيه مع نظارة شمسية من اللون الاصفر، تألقت بإطلالة كاجوال مليئة بالألوان بعد أيام من زواجها من تونس.

زواج بشرى

سبق، احتفلت بشرى بزفافها إلى خالد، ابن زوجة الفنان محمود حميدة، وذلك في الساحل الشمالي، وسط أجواء من الفرح والبهجة، وأشعل الفنان محمود حميدة حفل الزفاف بوصلة رقص مع العروسين، وشاركه في الرقص لبلبة وهاني رمزي ولقاء سويدان، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الفن، وظهرت فيه بشرى مرتدية فستانًا باللون الأبيض، رفقة زوجها خالد حميدة، على شاطئ البحر.

أحدث أعمال بشرى

ومن ناحية اخري، تنتظر الفنانة بشرى طرح الأغنية الجديدة التي تغني فيها بالأوزبكستاني، مع المغني عزام الشيخ، وذلك بسبب إعجابها بأغنية كان قد طرحها عبر “تيك توك”، وتعكف بشرى حاليا علي استكمال ألبومها الجديد "حتة تالتة" كما تحضر لعدد من الأعمال علي مستوي الإنتاج والتمثيل أيضا.

آخر أعمال بشرى

وكان آخر أعمال بشرى هو مسلسل "طبيبة شرعية" علي شاشة قناة المحور و"stc"، المسلسل من تأليف محمد الغيطى وإخراج شادي ابو شادي، ويشارك بشري في المسلسل مجموعة من الفنانين منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعى وفراس سعيد ومروة عبد المنعم، وتصدر المسلسل التريند بعد النجاح الذي حققه عقب عرض اولي حلقاته، وحقق انتشارا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأيضا طرحت بشرى أغنية "بيني وبينك كلمة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات محمد ابراهيم وألحان وتوزيع عبد الله هميم ورؤية فنية سيف عريبي

وأيضا فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.