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بسبب رقصة وعرض زواج.. كزبرة وأسماء جلال تريند جوجل

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الثنائي كزبرة وأسماء جلال محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شارك كزبرة، متابعيه عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو يرقص فيه مع أسماء جلال على إحدى الأغاني، وعلق: "الحمدلله عدت على خير..يا رب يبعد عننا العين".

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إعلان أسماء جلال وكزبرة

 

يذكر ان أسماء جلال وكزبرة وأمير عيد وتميم يونس يشاركون في الحملة الدعائية الجديدة لواحدة من أشهر شركات الاتصالات، وقدمت أسماء جلال فقرة غنائية في الإعلان إلى جانب كزبرة وأميرعيد، وتصدرت صورها مواقع التواصل الاجتماعي، مع إشادات بإطلالتها. 

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عرض كزبرة للزواج من أسماء جلال 

 

وايضا نشر كزبرة مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر مع أسماء جلال، خلال كواليس تصوير إعلان خاص جمع بينهما مؤخرا، وهو يقول: «أنا بقول لكل شاب يشتغل ويجتهد ويسعى لحد ما يصحى يلاقي مراته أسماء جلال»، بينما عبرت أسماء عن دهشتها من كلمات كزبرة المفاجئة، وقامت أسماء جلال بترك مكانها والجري بعيدا، ليقول كزبرة: «مكسوفة مني»، لينتشر بعدها هذا الفيديو عبر السوشيال ميديا وترددت تساؤلات حول حقيقة زواجهما. 

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آخر أعمال أسماء جلال

 

وكان آخر أعمال أسماء جلال هو فيلم "اللعب مع العيال" أمام الفنان محمد إمام، إخراج شريف عرفة، وشاركت كضيف شرف في فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز وعمرو يوسف ومحمد ممدوح وكريم قاسم وعلي صبحي.

 

آخر أعمال كزبرة

 

وكان آخر أعمال كزبرة، في السينما هو فيلم “الحريفة” بطولة نور النبوى وميدو وكزبرة وأحمد غزى ونور إيهاب، ومن تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد، وتدور قصته حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة، وايضا شارك في مسلسل كوبرا الذي تم طرحه في رمضان الماضي لعام 2024، وحقق مسلسل كوبرا نجاحًا ملحوظًا وجاء من بطولة محمد إمام، وجسد كزبرة خلال الأحداث شخصية سيكا والتي تعد أول أعمال الدرامية. 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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