نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تكريم نشوى مصطفى بمهرجان همسة للآداب والفنون فى دورته الــ 12 سبتمبر المقبل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون عن تكريم الفنانة « نشوي مصطفي » وجائزة الإبداع والتميز عن دورها بمسلسل " امبراطورية ميم" لجنة تحكيم ضمن تكريمات المهرجان في دورته الــ 12،جاء ذلك بعد اجتماع لجنة التحيكم الخاصة بالمهرجان.

نشوى مصطفي



كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للأدب والفنون برئاسة الكاتب فتحى الحصرى عن إستفتاء مهرجان همسة الدورة الــ 12 تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية، تكريم الفنانة وفاء عامر، الفنان محمد على رزق، الفنان إياد نصار، الفنان أحمد بدير، الفنان أحمد رزق،كمال أبو ريه، محمد محمود، نشوي مصطفى.

نشوى مصطفي



وقال الحصرى شارك فى الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام الكوميدى والدرامى، وعدد الاصوات التى شاركت فى اختيار الفائزين.



وأضاف الحصري لم يكن يحق لأى مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد فى كل تصنيف.

وبعد اجتماع لجنة التحكيم المخرج احمد صقر، الفنان طارق الدسوقى، الفنانة ميرنا وليد، المخرج المسرحى حسام الدين صلاح، الاعلامي سمير فقيه، الناقد عماد يسرى، أعلنت عن النتائج الرسمية للمهرجان.

مهرجان همسة للآداب



جدير بالذكر ان الدورة الــ 12 تقام يوم السادس من شهر سبتمبر المقبل بمتحف الحضارة.