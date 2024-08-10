"أنتوا الصاحب والأهل والمشوار".. محمد منير يروج لحفله بالإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - طمأن الكينج محمد منير، جمهوره بعد تعرضه لأزمة صحية في الآونة الأخيرة، وشوق محبيه للقائهم في قريبًا لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا في عروس البحر الأبيض المتوسط، والمقرر إقامتها يوم الخميس الموافق 22 أغسطس المقبل، وأعلن عن الحفل عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وروج محمد منير، لـ حفله بالإسكندرية، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووجه رسالة لـ جمهوره قائلًا: “جمهوري العظيم رسالتي لكم اليوم هي محبتي الكبيرة لكم، أنتو الصاحب والأهل والمشوار، أشوفكم جميعًا في حفلتي القادمة في إسكندرية يوم الخميس 22 أغسطس، مستنيكم يا أصحابي في المشوار، أنا بخير طول ما جمهوري بخير”.

أسعار تذاكر حفل محمد منير في الإسكندرية



وطرحت الشركة المنظمة للحفل، أسعار التذاكر في 4 فئات، وجاءت كالآتي:

الفئة الأولى 300 جنيه.

الفئة الثانية 600 جنيه.

الفئة الثالثة 1000 جنيه.

الفئة الرابعة 2500 جنيه.