مدحت صالح يكشف عن تفاصيل ألبومه "بالمختصر المفيد"



القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان مدحت صالح لطرح أحدث ألبوماته الجديدة، والتي تحمل اسم "بالمختصر المفيد"، والتي من المقرر طرحها يوم ١٣ أغسطس، حيث شارك "مدحت" جمهوره بأسماء وصناع أغانيه من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بتعليق قال فيه:" أغاني ألبوم بالمختصر المفيد اسمعوه يوم ١٣ أغسطس الساعة ٦ على اليوتيوب وكل منصات الموسيقى جاهزين".



وأضاف:" أغنية كذا ميزة من كلمات سلامة علي، ألحان وليد منير، توزيع أسامة كمال، وأغنية الجمال حتته من كلمات محب غبور، ألحان كريم ياقوت، توزيع بيشوي جميل".



وتابع:" أغنية أرض أرض كلمات علاء شعراوي، ألحان محمد وليد، توزيع أسامة كمال، وأغنية عقبالي من كلمات رامي أمين، ألحان أحمد مصطفى، توزيع محمد عبد الودود ".



وأشار:" وأغنية العصفورة من كلمات خالد جاد، ألحان مصطفى عوض، توزيع أسامة كمال، وأغنية في الجمال شهادات من كلمات محمد عاطف، ألحان تامر علي، توزيع يحى يوسف، وأغنية وايه تانى من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان تامر علي، توزيع هيثم راضي، وأغنية السهرة حلوة من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، توزيع عمرو الخضري ".



وواصل:" وأغنية خدها قاعدة من كلمات كيرولوس نشأت، وألحان يوحنا فيكتور، توزيع أسامة كمال ويوحنا فيكتور".



واختتم:" أغنية فكك قضيها من كلمات محمد فتحي، وألحان وليد منير، توزيع وليد مصطفى، أسامة كمال، وأغنية بالمختصر المفيد من كلمات محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع محمد شفيق ".



تعليقات الجمهور على منشور مدحت صالح

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، منتظرينك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.