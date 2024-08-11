نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في سهرة إستثنائية.. هشام ماجد ومعتز التوني ضيوف "واحد من الناس" في العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي كلا من النجوم هشام ماجد والمخرج معتز التوني، في برنامجة "واحد من الناس"، الذب يتم عرضة عبر شاشة الحياة، في حلقة إثتثنائية وفريدة من نوعها، والتي من المقرر عرضها يوم الخميس المقبل من مدينة العلمين الجديدة.

سيشهد اللقاء مناقشة التعاون الفني بين هشام ماجد ومعتز التوني في أحدث أعمالهما المشتركة، فيلم "إكس مراتي"، الذي يشارك في بطولته أمينة خليل ومحمد ممدوح. وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا بين الجمهور والنقاد على حد سواء، وذلك بفضل الانسجام والتعاون المثمر بين ماجد والتوني في عدة أعمال فنية سابقة.

كما تتطرق الحلقة إلى الحديث عن جمال مدينة العلمين، خاصة وأن الإعلامي عمرو الليثي سبق وزارها قبل 20 عامًا لتصوير حلقات برنامجه "اختراق" الذي تناول الحرب العالمية الثانية. حينها، كانت المدينة مليئة بالألغام، لكنها الآن تحولت إلى وجهة سياحية هامة تُعرف بـ "أرض الأحلام والأنغام".

وسيتحدث ماجد والتوني أيضًا عن ذكريات المصيف والمواقف الكوميدية التي عاشاها منذ طفولتهما، بالإضافة إلى الحديث عن حياتهما الخاصة، حيث يحمل ماجد لقب "أبو البنات"، وسيتناولان موضوع الزواج لكل منهما.

وفي سياق آخر، سيتحدث النجم هشام ماجد عن الفارق بين دوره كممثل ومؤلف، وعن عشقه لنادي الزمالك، بينما يكشف معتز التوني عن رغبته في تقديم فيلم كوميدي مع النجمة منى زكي.