نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا سماحة في حوارها مع «دوت الخليج الفني»: أحب الغناء أكثر من التمثيل.. وحلم طفولتي أكون مذيعة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة رنا سماحة في حوار خاص مع "دوت الخليج الفني"، عن كواليس التصوير مع فريق عمل مسلسل« غموض»، كما كشفت عن رأيها في مدى تأثير هذا العمل على الجمهور،، وعن حبها للغناء والأذاعة وكشفت أيضًا عن أعمالها القادمه.

وإلى نص الحوار:-

أولًا، ما تفاصيل دور "رنا سماحه" في مسلسل غموض، وهل يشبهك أم لا؟

"أنا بجسد شخصيه تُدعى « مي» ودور مي، في مسلسل “غموض” لا يشبهني تمامًا ومستحيل يبقى فيه شبه من شخصيتي لإنه ا شريرة، في المسلسل وأنا سعيدة جدًا أني بقدم حاجه مختلفة وجديدة عن شخصيتي وان شاء الله الناس تحبها.

كيف كانت كواليس المسلسل أثناء التصوير؟

"فكرة أني أشتغل مع فريق عمل جميعهم أصدقاء هذا يجعل الكواليس أسهل وأحلى بكثير، بالأضافة أن سعيده بفريق العمل كله كتمثيل وأخراج ان شاء الله يعجب الجمهور.

حدثينا عن تفاصيل أغنيه “ عاملة عبيطه”؟

“أول مره أخوض تجربة هذا النوع من الغناء فأنا طول الوقت بدور عن الحاجه المختلفه، و أغنيه« عامله عبيطه» مختلفه عليا جدًا واتبسطت أوي لما سمعتها وسعيده بردود أفعال الناس وأنها تقبلتها”.

وبخصوص التجهيزات للكليب الميكاب كان مختلف وكان من مظاهر اكتمال الشخصية، لان كان لايق على شخصيتي في الاغنيه وكنت رسماه بشكل معين في خيالي فكان سهل تنفيذه لنفسي، و الملابس كانت عامل مهم في ظهور شخصية الاغنية.

ما الذي تفضليه أكثر الإذاعة أم التمثيل أم الغناء؟

أنا أكثر شيء قريب من قلبي هو الغناء ويليه التمثيل ثم الإذاعة، والغناء لأني بحبه من صغري واتولدت بيه موهبه عندي، و بحب التمثيل أوي وسعيده أن الناس تقبلتني في التمثيل أما الأذاعه أنا أصلًا كان حلم طفولتي أن أبقى مذيعة والحمد لله حققت كل الحاجات اللي انا سعيد لها من زمان.

ما هي الأعمال القادمة للفنانة رنا سماحه؟

“إحنا مستمرين في مسرحية “العيال فهمت” وان شاء الله هنزل بباقي أغاني الالبوم الجديد خلال الفتره القادمة”.