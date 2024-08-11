بعد تصدر "ليلي طال" التريند.. عزيز الشافعي لـ حماقي: "عندليب جيله"

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القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الملحن عزيز الشافعي صورة تجمعه بالفنان محمد حماقي عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "ليلي طال مع عندليب جيله تريند".
تفاصيل أغنية "ليلي طال"
وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان محمد حماقي منذ أيام أغنية جديدة من ألبوم "هو الأساس" وهي أغنية "ليلي طال" وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها وقد تصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث أنها تحتل الآن التريند الحادي عشر وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 188 ألف مشاهدة.
وأغنية "ليلي طال "من كلمات الشاعر تامر حسين وعزيز الشافعي، وألحان تميم، وجيتار مصطفى أصلان.
كلمات أغنية "ليلي طال" لـ حماقي
خلّص على اللي قبله
من يوم ما قلبي قابله
ولا حد كان طايلني
ودي حاجة تتحسبله
خلّص على اللي قبله
من يوم ما قلبي قابله
ولا حد كان طايلني
دي بإسمه تتكتبله
يا ويلي ويلي
ويلي من الطلة
أداري إيه
وأداري ليه إنشالله
دي حاجة فيه
دي حاجة فيه واخداني
وبلاقيه
في بالي جه 100 مرة
يا ويلي ويلي
ويلي من الطلة
أداري إيه
وأداري ليه إنشالله
دي حاجة فيه
دي حاجة فيه واخداني
يا ترى ليه مسلم ليه
وليلي طال طال
ليلي طال طال
ليلي طال في سهر معاه
وصاحية عينيا مونساه
يقوللي بحبك أقول وراه
وبحسد قلبي عشان لقاه
وليلي طال طال
ليلي طال طال
أنا قلبي مستلمني
100 ألف مرة لما
على عمري قبل منه
قال كنت ليه حارمني
أنا قلبي مستلمني
100 ألف مرة لما
على عمري قبل منه
وأنا أقولّه غصب عني
يا ويلي ويلي
ويلي من الطلة
أداري إيه
وأداري ليه إنشالله
دي حاجة فيه
دي حاجة فيه واخداني
وبلاقيه
في بالي جه 100 مرة
يا ويلي ويلي
ويلي من الطلة
أداري إيه
وأداري ليه إنشالله
دي حاجة فيه
دي حاجة فيه واخداني
يا ترى ليه مسلم ليه
وليلي طال طال
ليلي طال طال
ليلي طال في سهر معاه
وصاحية عينيا مونساه
يقوللي بحبك أقول وراه
وبحسد قلبي عشان لقاه
وليلي طال طال
ليلي طال طال