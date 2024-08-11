بعد تصدر "ليلي طال" التريند.. عزيز الشافعي لـ حماقي: "عندليب جيله"

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر الملحن عزيز الشافعي صورة تجمعه بالفنان محمد حماقي عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "ليلي طال مع عندليب جيله تريند".

منشور عزيز الشافعي

تفاصيل أغنية "ليلي طال"

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح الفنان محمد حماقي منذ أيام أغنية جديدة من ألبوم "هو الأساس" وهي أغنية "ليلي طال" وقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها وقد تصدرت الأغنية تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث أنها تحتل الآن التريند الحادي عشر وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 188 ألف مشاهدة.

وأغنية "ليلي طال "من كلمات الشاعر تامر حسين وعزيز الشافعي، وألحان تميم، وجيتار مصطفى أصلان.

كلمات أغنية "ليلي طال" لـ حماقي

خلّص على اللي قبله

من يوم ما قلبي قابله

ولا حد كان طايلني

ودي حاجة تتحسبله

خلّص على اللي قبله

من يوم ما قلبي قابله

ولا حد كان طايلني

دي بإسمه تتكتبله

يا ويلي ويلي

ويلي من الطلة

أداري إيه

وأداري ليه إنشالله

دي حاجة فيه

دي حاجة فيه واخداني

وبلاقيه

في بالي جه 100 مرة

يا ويلي ويلي

ويلي من الطلة

أداري إيه

وأداري ليه إنشالله

دي حاجة فيه

دي حاجة فيه واخداني

يا ترى ليه مسلم ليه

وليلي طال طال

ليلي طال طال

ليلي طال في سهر معاه

وصاحية عينيا مونساه

يقوللي بحبك أقول وراه

وبحسد قلبي عشان لقاه

وليلي طال طال

ليلي طال طال

أنا قلبي مستلمني

100 ألف مرة لما

على عمري قبل منه

قال كنت ليه حارمني

أنا قلبي مستلمني

100 ألف مرة لما

على عمري قبل منه

وأنا أقولّه غصب عني

يا ويلي ويلي

ويلي من الطلة

أداري إيه

وأداري ليه إنشالله

دي حاجة فيه

دي حاجة فيه واخداني

وبلاقيه

في بالي جه 100 مرة

يا ويلي ويلي

ويلي من الطلة

أداري إيه

وأداري ليه إنشالله

دي حاجة فيه

دي حاجة فيه واخداني

يا ترى ليه مسلم ليه

وليلي طال طال

ليلي طال طال

ليلي طال في سهر معاه

وصاحية عينيا مونساه

يقوللي بحبك أقول وراه

وبحسد قلبي عشان لقاه

وليلي طال طال

ليلي طال طال