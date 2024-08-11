نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية صبري فواز في "منتصر القرش" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان صبري فواز لخوض أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "منتصر القرش"، بطولة طارق لطفي، والذي يظهر من خلاله بشخصية صعيدية، ومن المقرر أن يبدأ التصوير آخر الشهر الحالي.

ومن المقرر أن يجسد صبري شخصية شقيق طارق لطفي، وهو الداعم له في كل الأزمات التي يتعرض لها، ومع تتابع الأحداث تمر حياتهما بالعديد من الأزمات.

آخر أعمال صبري فواز الدرامية

ويذكر أن آخر أعمال صبري فواز الدرامية الجزء الثاني من مسلسل وبينا معاد، الذي شارك في بطولته بجانب شيرين رضا والعمل كان من تأليف وإخراج هاني كمال، وشارك في العمل، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي وآخرون.

آخر أعمال صبري فواز السينمائية



والجدير بالذكر آخر أعمال صبري فواز السينمائية فيلم أهل الكهف، بطولة خالد النبوي وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، وشارك في العمل كل من غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، بيومي فؤاد، أحمد عيد، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم.