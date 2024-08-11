نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. محمد منير يحيي حفلًا غنائيًا في الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

رفع النجم محمد منير، مستوى الحماس لجمهوره من خلال إحيائه أحدث حفلاته بالإسكندرية، حيث شارك "منير" جمهوره بالبوستر الرسمي للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،



وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه: "جمهوري العظيم رسالتي لكم اليوم هي محبتي الكبيرة لكم، أنتو الصاحب والأهل والمشوار، أشوفكم جميعًا في حفلتي القادمة في إسكندرية يوم الخميس 22 أغسطس، مستنيكم يا أصحابي في المشوار، أنا بخير طول ما جمهوري بخير".



تعليقات الجمهور على منشور محمد منير

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون سلامه عليك، ربنا يطول بعمرك، الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال محمد منير



والجدير بالذكر آخر أعمال الكينج محمد منير أغنية يا فلسطيني، والتي طرحها مؤخرا دعما للقضية الفلسطينية، عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب والأغنية من كلمات عصام عبد الله، وألحان كامل شريف، وتوزيع فتحى سلامة، ومكساج علاء الكاشف، وإخراج أحمد عبد المحسن.

